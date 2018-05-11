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    Счетная палата Азербайджана введет электронный аудит

    © Report

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Счетная палата будет осуществлять некоторые аудиторские мероприятия в электронной форме".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    "Со временем появляются новые виды аудита, одним из которых является дистанционный аудит. После вступления в силу нового закона "О Счетной палате", доступ Палаты к электронной информации расширится. Палата будет осуществлять ряд аудиторских проверок дистанционным способом", - сказал он. 

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