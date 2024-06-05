Счетная палата Азербайджана тесно сотрудничает с Турцией, Россией, США и Филиппинами

Счетная палата Азербайджана тесно сотрудничает с Турцией, Россией, США и Филиппинами в рамках Рабочей группы по государственному долгу Международной организации высших органов аудита (INTOSAI).

Счетная палата Азербайджана тесно сотрудничает с Турцией, Россией, США и Филиппинами в рамках Рабочей группы по государственному долгу Международной организации высших органов аудита (INTOSAI).

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил аудитор палаты Вугар Ибрагимов.

Он отметил, что в заседании рабочей группы, которое началось сегодня в Баку, принимают участие более 60 представителей из 27 стран.

"В частности, налажены рабочие отношения с Турцией, Россией, США и Филиппинами. Рабочая группа готовит руководство и другие информационные материалы для высших органов финансового контроля (ВОФК) в целях содействия надлежащему управлению госдолгом и усилению его подотчетности. В то же время, Рабочая группа поддерживает ВОФК в развитии знаний и навыков через обмен опытом, информацией и сотрудничество между членами, партнерами и заинтересованными сторонами, - сказал В.Ибрагимов.