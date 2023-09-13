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Счетная палата Азербайджана проводит проверки Счетной палате Таджикистана

Счетная палата Азербайджана проводит проверки Счетной палате Таджикистана Счетная палата Азербайджана проводит оценку деятельности Счетной палаты Таджикистана в соответствии с рамками оценки эффективности высших органов финансового контроля (SAI PMF).
Финансы
13 сентября 2023 г. 13:05
Счетная палата Азербайджана проводит проверки Счетной палате Таджикистана

Счетная палата Азербайджана проводит оценку деятельности Счетной палаты Таджикистана в соответствии с рамками оценки эффективности высших органов финансового контроля (SAI PMF).

Об этом Report сообщили в Палате.

С этой целью делегация организации посетила город Душанбе.

Оценка охватывает вопросы независимости и правовых рамок, внутреннего управления и этики, качества аудита и отчетности, финансового менеджмента, активов и службы поддержки, развития кадрового потенциала.

На основе результатов оценки планируется разработать стратегический план Счетной палаты Таджикистана на 2024-2029 годы.

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