Счетная палата Азербайджана проводит проверки Счетной палате Таджикистана

Счетная палата Азербайджана проводит оценку деятельности Счетной палаты Таджикистана в соответствии с рамками оценки эффективности высших органов финансового контроля (SAI PMF).
Об этом Report сообщили в Палате.
С этой целью делегация организации посетила город Душанбе.
Оценка охватывает вопросы независимости и правовых рамок, внутреннего управления и этики, качества аудита и отчетности, финансового менеджмента, активов и службы поддержки, развития кадрового потенциала.
На основе результатов оценки планируется разработать стратегический план Счетной палаты Таджикистана на 2024-2029 годы.