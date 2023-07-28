Счетная палата: Аудит консолидированной финотчетности выявил наличие проблем в их составлении

Важным финансовым нарушением в Азербайджане считается неотражение в отчетности показателей дебиторской задолженности некоторыми государственными предприятиями.

Серьезным финансовым нарушением в Азербайджане считается неотражение в отчетности показателей дебиторской задолженности некоторыми государственными предприятиями.

Как сообщает Report об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на подписании Меморандума о взаимопонимании между Палатой аудиторов Азербайджана и Израильским институтом сертифицированных общественных бухгалтеров (ICPAI).

По его словам, предварительные результаты аудита консолидированной финансовой отчетности на уровне учреждения, который Счетная палата впервые провела в отчетном году, свидетельствуют о наличии некоторых проблем в ведении финансового учета и отчетности по международным стандартам.

Председатель Счетной палаты считает, что в этой сфере важно совершенствование правовой базы, создание современной ИТ-инфраструктуры и интеграция ИТ-систем.