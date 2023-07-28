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Счетная палата: Аудит консолидированной финотчетности выявил наличие проблем в их составлении

Счетная палата: Аудит консолидированной финотчетности выявил наличие проблем в их составлении Важным финансовым нарушением в Азербайджане считается неотражение в отчетности показателей дебиторской задолженности некоторыми государственными предприятиями.
Финансы
28 июля 2023 г. 15:29
Счетная палата: Аудит консолидированной финотчетности выявил наличие проблем в их составлении

Серьезным финансовым нарушением в Азербайджане считается неотражение в отчетности показателей дебиторской задолженности некоторыми государственными предприятиями.

Как сообщает Report об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на подписании Меморандума о взаимопонимании между Палатой аудиторов Азербайджана и Израильским институтом сертифицированных общественных бухгалтеров (ICPAI).

По его словам, предварительные результаты аудита консолидированной финансовой отчетности на уровне учреждения, который Счетная палата впервые провела в отчетном году, свидетельствуют о наличии некоторых проблем в ведении финансового учета и отчетности по международным стандартам.

Председатель Счетной палаты считает, что в этой сфере важно совершенствование правовой базы, создание современной ИТ-инфраструктуры и интеграция ИТ-систем.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: "Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditi bəzi problemləri üzə çıxarıb"

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