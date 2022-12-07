Счетная палата: ANAMA в прошлом году не выполнила госзаказ в полном объеме

Агентство по разминированию (ANAMA) при полном финансировании суммы контракта на 2021 год выполнило госзаказ на уровне 88,5%, что произошло в связи с завершением в конце года процесса определения дополнительных юридических лиц-претендентов на разминирован

Агентство по разминированию (ANAMA) при полном финансировании суммы контракта на 2021 год выполнило госзаказ на уровне 88,5%.

Как сообщает Report, это установила Счетная палата при проверке деятельности агентства с 1 января прошлого года по 1 июля текущего года.

Это произошло в связи с завершением в конце года процесса определения дополнительных юридических лиц-претендентов на разминирование и оформления договоров о передаче заказов и, как следствие, невыполнением заказов по сторонним юридическим лицам через ANAMA.

В результате аудита выяснилось, что в ANAMA были включены пункты, не соответствующие характеру государственного заказа в зарегистрированных договорах по выплате целевых средств на государственный заказ, а финансирование на разминирование из государственного бюджета осуществлялось не в соответствии с критериями законодательства, регулирующими отношения заказчика и исполнителя.