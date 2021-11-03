Счет налогового должника в инвалюте может замораживаться только частично

В случае, если финансовые санкции за налоговую задолженность в Азербайджане будут направлены на счет налогоплательщика в иностранной валюте, банк, небанковская кредитная организация или национальный оператор почтовой связи (в данном случае ООО "Азерпочт",

В Азербайджане при применении финансовых санкций за налоговую задолженность к счетам в инвалюте банки, небанковские кредитные организации либо национальный оператор почтовой связи (в данном случае ООО "Азерпочт" при Министерстве цифрового развития и транспорта) имеют право заморозить только часть средств на этих счетах налогоплательщика. Они могут касаться части счета в валюте только в эквиваленте до 105% от суммы долга по официальному курсу Центрального банка Азербайджана на тот день.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно действующему законодательству, при финансовых санкциях банковский счет налогоплательщика в инвалюте замораживается полностью.