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Сборы по подоходному налогу с физлиц в Азербайджане в 2024 году выросли почти на 11%

Сборы по подоходному налогу с физлиц в Азербайджане в 2024 году выросли почти на 11% 13:16
Финансы
27 мая 2025 г. 13:29
Сборы по подоходному налогу с физлиц в Азербайджане в 2024 году выросли почти на 11%

Поступления в госбюджет Азербайджана по подоходному налогу с физических лиц составили 1 млрд 839,2 млн манатов, плановое задание выполнено на 97%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно бюджетным материалам, в 2024 году поступления по этому налогу по сравнению с 2023 годом выросли на 179,6 млн манатов или 10,8%.

Рост сборов связан с увеличением в 2024 году среднемесячной номинальной заработной платы в стране на 75 манатов или 8,1%, а фонда заработной платы - на 2 млрд 252,1 млн манатов или 10,8%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə daxilolmalar 11 %-ə yaxın artıb

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