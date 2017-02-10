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    Сборы по обязательному страхованию автомобилей сократились

    В январе заключено 59,1 тыс. электронных договоров

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В январе этого года в информационной системе Бюро обязательного страхования Азербайджана (БОС) в электронной форме заключено 59 087 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

    Как сообщили Report в БОС, в январе сумма страховых взносов по договорам стандартного и пограничного страхования составила свыше 4,6 млн манатов.

    По сравнению с январем прошлого года количество договоров страхования выросло на 3,8%, сумма сократилась на 1,3%. 

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