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    Сборы по договорам страхования системы "Зеленая карта" выросли на 49%

    В августе заключено 1 702 международных договора страхования

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В августе текущего года страховщиками Азербайджана, обладающими правом осуществлять деятельность в рамках системы "Зеленая карта", заключено 1 702 международных договора страхования.

    Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), из них 1 310 договоров пришлись на транспортные средства, следующие в Турцию и Иран, 315 – в Россию, Молдову и Украину, 77 – в другие страны-участницы системы. В августе страховые взносы по международным договорам страхования составили 97 988 манатов.

    В структуре договоров системы "Зеленая карта" 1 530 договоров заключены по легковым автомобилям, 86 - грузовым, 71 - прицепам, 11 - автобусам, 4 - мотоциклам.

    По сравнению с предыдущим месяцем количество страховых договоров выросло на 54,45%, сумма страховых взносов – на 48,63%.

    Отметим, что Азербайджан подключился к системе "Зеленая карта" в начале 2016 года. 

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