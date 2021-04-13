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Сборы на социальное страхование в Азербайджане выросли на 70% за 3 года

Сборы на социальное страхование в Азербайджане выросли на 70% за 3 года За 3 года трансферты из госбюджета в Фонд сократились на 10% и составили 1,2 млрд манатов
Финансы
13 апреля 2021 г. 10:36
Сборы на социальное страхование в Азербайджане выросли на 70% за 3 года

В 2018-2020 годах доходы Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выросли на 39% и составили 4,8 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет, опубликованный Министерством труда и социальной защиты.

Согласно документу, за отчетный период поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в стране выросли на 70% и достигли 3,6 млрд манатов. Рост составил 84% в государственном секторе и 63% в частном секторе.

За 3 года трансферты из госбюджета в Фонд сократились на 10% и составили 1,2 млрд манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees 70% growth in social insurance premiums over past three years 
Версия на азербайджанском языке Son üç ildə Azərbaycanda sosial sığorta yığımları 70% artıb

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