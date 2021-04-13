Сборы на социальное страхование в Азербайджане выросли на 70% за 3 года

За 3 года трансферты из госбюджета в Фонд сократились на 10% и составили 1,2 млрд манатов

В 2018-2020 годах доходы Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выросли на 39% и составили 4,8 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет, опубликованный Министерством труда и социальной защиты.

Согласно документу, за отчетный период поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в стране выросли на 70% и достигли 3,6 млрд манатов. Рост составил 84% в государственном секторе и 63% в частном секторе.

За 3 года трансферты из госбюджета в Фонд сократились на 10% и составили 1,2 млрд манатов.