Сборы по страхованию жизни в Азербайджане снизились на 33%

В январе-июле текущего года в Азербайджане было собрано 102 437 млн манатов страховых премий.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, это на 33% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последний год выплаты по этому виду страхования увеличились на 1,68% и достигли 62,834 млн манатов.

Напомним, что сейчас в стране действуют 4 компании по страхованию жизни: PASHA Heyat Sigorta, Ateshgah Heyat Sigorta, Qala Heyat Sigorta и Xalq Heyat Sigorta.