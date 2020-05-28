​Сбор взносов по обязательному страхованию недвижимости вырос на 67%

Сбор страховых взносов по обязательному страхованию недвижимости, а также по обязательному страхованию гражданской ответственности, связанному с эксплуатацией недвижимого имущества, в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 66,6% и 5,3% соответственно.

Как сообщает Report, об этом в эфире AzTV сказал исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов.

По его словам, проект электронизации страховых свидетельств по страхованию недвижимости также планируется завершить до конца этого года: "Бюро обязательного страхования позволяет страхователям и страховым компаниям создавать электронные страховые свидетельства через электронную информационную систему. Во время пандемии коронавируса мы еще раз осознали значимость электронизации в страховой и других сферах".