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Сбербанк заявил об уходе с европейского рынка

Сбербанк заявил об уходе с европейского рынка Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка.
Финансы
2 марта 2022 г. 10:25
Сбербанк заявил об уходе с европейского рынка

Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в кредитной организации.

"В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений", - сообщил банк.

В сообщении отмечается, что в силу предписания Центрального банка России Сбербанк не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.

"При этом дочерние банки Сбербанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам", - указали в банке.

Ранее сегодня финансовый регулятор Австрии запретил коммерческую деятельность Sberbank Europe AG - дочерней компании Сбербанка - по запросу Европейского центрального банка. А в начале текущей недели Национальный банк Чехии начал процесс по отзыву лицензии у Sberbank CZ (дочерний банк Сбербанка).

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