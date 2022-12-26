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Сбербанк закроет офис в ОАЭ в начале 2023 года

Сбербанк закроет офис в ОАЭ в начале 2023 года Российский "Сбербанк" вынужден закрыть офис в ОАЭ в начале 2023 года, но продолжит помогать клиентам работать на этом рынке.
Финансы
26 декабря 2022 г. 17:11
Сбербанк закроет офис в ОАЭ в начале 2023 года

Российский "Сбербанк" вынужден закрыть офис в ОАЭ в начале 2023 года, но продолжит помогать клиентам работать на этом рынке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам первый зампред правления "Сбербанка" Александр Ведяхин.

"На фоне санкций мы сталкиваемся с серьезными ограничениями по работе нашего офиса в Абу-Даби. Мы с сожалением вынуждены закрывать его в I квартале 2023 года. Офис мы закрываем, но клиентам на рынке ОАЭ мы будем продолжать помогать работать на рынке", - сказал он.

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