Сбербанк: Резервный фонд России может быть исчерпан в этом году

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Эксперты ОАО "Сбербанк" считают, что Резервный фонд России может быть исчерпан в 2015 году. В результате того, что расходы бюджета из-за укрепления рубля и дополнительной финансовой поддержки регионов и компаний могут превысить запланированные, к концу 2015 года в Резервном фонде может остаться чуть более 10% средств.

На этой неделе президент Владимир Путин подписал новый скорректированный проект бюджета на 2015 год. Из-за снижения цен на нефть доходы бюджета снизятся на 2,5 трлн. руб., в результате чего дефицит бюджета составит 2,7 трлн. руб. Закрыть его правительство рассчитывает за счет средств Резервного фонда.

Как считает директор Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка Юлия Цепляева, в реальности правительству, возможно, придется потратить на покрытие дефицита бюджета гораздо больше. Главные причины - снижение нефтегазовых доходов из-за укрепления рубля и рост расходов на трансферты регионам.

Как отмечает Цепляева, снижение курса евро относительно доллара и укрепление рубля уже привели к снижению объема фонда с начала года в рублевом эквиваленте на 545 млрд. руб. На 1 апреля в фонде было 4,4 трлн. руб., в этом году планируется забрать оттуда до 3,1 трлн. руб. По мнению главы ЦМИ, хотя в банковском секторе страны и ожидается стабилизация, во второй половине года правительство может выделить дополнительную помощь банкам. С учетом помощи другим крупным компаниям эта сумма может достичь 800 млрд. рублей. В итоге, на конец года в фонде может остаться чуть более 10% от текущего объема средств.

Для покрытия бюджетного дефицита в 2015 году правительство планирует разместить облигации на сумму 1 трлн. руб. Однако опыт предыдущих лет показывает, что планы по размещению никогда не выполнялись. Например, в 2011 году удалось разместить только 58% от запланированного объема, а в 2013 году - 29,4%.

Отметим, что на сегодняшний день валютные резервы Центробанка России составляют 354 млрд. долларов США (17,5 трлн. руб.). Внешний долг правительства России на 1 января 2015 года составляет 41,5 млрд. долларов, а совокупные внешние обязательства частных и государственных секторов - 559,3 млрд. долларов.