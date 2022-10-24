Сбербанк получил разрешение Резервного банка Индии на открытие счетов в рупиях

Сбербанк получил разрешение Резервного банка Индии на открытие счетов в рупиях.

Сбербанк получил разрешение Резервного банка Индии на открытие счетов в рупиях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.

"Мы подтверждаем открытие счетов "востро" в рупиях в филиале банка в Индии. Соответствующее разрешение было получено от Резервного банка Индии", - сказал Попов.

По словам топ-менеджера Сбербанка, наличие таких счетов призвано повысить удобство обслуживания российских клиентов, в том числе банков, которые планируют проведение операций в этой валюте.

"Это очередной важный шаг в построении Сбербанком - основным провайдером расчетов рубль-рупия - надежной и удобной системы расчетов между странами", - отметил Попов.