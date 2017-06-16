Сбербанк начал применять дрон-инкассатор

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Крупнейший банк России - Сбербанк впервые осуществил успешную доставку наличных с помощью беспилотного летательного аппарата.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом на своей странице в Facebook сообщил зампред правления банка Лев Хасис.

По словам Хасиса, дрон перенес деньги из кассового центра до инкассаторской машины. Скорость полета составила около 180 километров в час, расстояние - примерно 10 километров.

О тестировании дрона сообщалось в конце мая.

В марте стало известно об отработке системы подобной доставки денег. В частности, в сети появилось видео, на котором инкассаторы Сбербанка сбивают дрон камнем. Купюры, извлеченные из аппарата, окрасились в синий цвет и стали непригодными к обороту - в беспилотник встроена капсула с краской, разбивающаяся при взломе (аналогичным устройством снабжены банкоматы).