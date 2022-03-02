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Сбербанк и ВТБ снова повысят ставки по вкладам

Сбербанк и ВТБ снова повысят ставки по вкладам Сбербанк и ВТБ второй раз за несколько дней повысили ставки по вкладам.
Финансы
2 марта 2022 г. 10:56
Сбербанк и ВТБ снова повысят ставки по вкладам

Сбербанк и ВТБ второй раз за несколько дней повысили ставки по вкладам.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении банков.

Со 2 марта максимальная ставка по рублевому вкладу "СберВклад Прайм" составит 21% на срок от одного до трех месяцев, классический "СберВклад" на тот же срок можно разместить под 20%, а ставки для вкладов в валюте составят 4–6% в зависимости от суммы вклада. Ставки по рублевым вкладам в ВТБ со 2 марта повысятся до 21%, по депозитам в долларах — до 8%, в евро — до 7% годовых.

Повышение процентов по вкладам — это реакция на рекордное увеличение ключевой ставки (28 февраля ЦБ поднял ее до 20%). По мнению регулятора, это должно защитить сбережения россиян от обесценивания и поддержать финансовую и ценовую стабильность в России. О повышении доходности по депозитам также объявили в Альфа-банке (до 20%) и Совкомбанке (до 8% годовых).

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