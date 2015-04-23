​Saxo Bank: Вхождение Азербайджана в состав AIIB - важный шаг

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Вхождение Азербайджана в состав Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB), созданного по инициативе Китайской Народной Республики, - важный шаг. Как сообщает Report, об этом сказал главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.

Оценивая положительно данный процесс, С.Якобсен отметил, что, с точки зрения уровня экономики, географического положения и развития, присоединение Азербайджана к AIIB является важным шагом: "AIIB является вестником проекта "Нового шелкового пути", начало которого будет положено в Китае. Проект охватит территорию от восточной части Китая до западной Италии, а также юг Африки. Его можно назвать "Планом маршала" Китая для Евразии, в рамках которого планируется выдача кредитов, вклад инвестиций и реализация двусторонних торговых отношений. AIIB будет финансироваться за счет резерва Китая объемом 14 млрд. долларов. Ожидается, что в течение года сумма и инвестиций и суммарный оборот банка составит 1 трлн. долларов".

С.Якобсен также добавил, что AIIB очень перспективная организация, и, будучи членом-соучредителем такого международного финансового института, Азербайджан получит возможность быть частью процесса принятия важных решений для региона.

"Членство также даст возможность Азербайджану стать участником "Нового шелкового пути", получить доступ к новым кредитным ресурсам для реализации инфраструктурных проектов и увеличить объем торговли", - отметил представитель Saxo Bank.

Отметим, что на прошлой неделе было подтверждено вхождение Азербайджана в состав учредителей AIIB. Правительство Азербайджана примет участие на совещании учредителей банка, которое состоится 27 апреля этого года в Пекине (Китай).