Saxo Bank: В течение следующих 5-15 лет не останется не затронутой технологией блокчейн промышленности - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Криптовалюты как новый альтернативный класс активов и наиболее инновационные технологии эпохи интернета, пришли, чтобы остаться.

Об этом заявил специалист онлайн-банка Saxo Bank по макро- и крипторынкам Кай Вн-Петерсен в ответ на вопрос Report о текущей ситуации на рынке криптовалют, ее высокой волатильности, перспективности в 2018 году.

"Это не какая-либо причуда или пузырь, который со временем исчезнет. Какая криптовалюта просуществует 10 лет и больше? Очень сложно сказать. С моей точки зрения, подход к составлению корзины криптовалют схож с подходом организации венчурных капиталов: т.е. вы почти списываете каждое выделение, ожидая, что 80% в итоге ничего не стоят, 10% "пройдут боком", а оставшиеся 10% принесут прибыль в 50-1000 раз", - сказал он.

Он подчеркнул, что в течение следующих 5-15 лет не останется промышленности, которая не будет затронута технологией блокчейн: "Она меняет все, что мы знаем о традиционных централизованных системах, и полностью устраняет их, чтобы в значительной степени минимизировать среднюю стоимость бизнеса".