Saxo Bank: У нефтяных стран осталось мало времени для проведения структурных реформ

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ У стран, зависящих от нефти, осталось не так много времени для проведения структурных реформ до следующего кризиса.

Об этом заявил Report руководитель отдела макроанализа датского Saxo Bank Кристофер Дембик.

К.Дембик отметил, что одним из ведущих индикаторов в Saxo Bank является кредитный импульс, который отслеживает чистый поток нового кредита, выданного частным сектором, выраженный в процентах ВВП: "Это вторая по важности производная от экономического роста. Наша внутренняя модель сократилась с прошлой весны, что означает, что в ближайшие месяцы мы должны ожидать глобальный спад".

"Больше всего нас беспокоит эволюция кредитного импульса в Китае. Чем больше данных мы получаем, тем больше сокращается кредитный импульс. Это неудивительно, поскольку китайские власти хотят начать сокращение доли заемных средств. Однако, поскольку Китай представляет собой около 1/3 глобального импульса роста, замедление темпов роста в Китае будет иметь глобальное негативное воздействие. Всегда трудно понять, когда начнется рецессия, но в большинстве стран мы, вероятно, уже достигли пика экономического цикла. Другими словами, мы должны быть готовыми к более негативным последствиям, в частности в Китае. У стран, зависящих от нефти, осталось не так много времени для проведения структурных реформ до следующего кризиса. Большинству из них стоит последовать примеру Саудовской Аравии, страны, которая не ждала слишком долго, прежде чем начать диверсификацию экономики", - сказал глава отдела.