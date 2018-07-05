Saxo Bank: Риски торговой войны недооценены

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Датский Saxo Bank прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики.

Как сообщает Report, банк опубликовал свой прогноз по мировым рынкам и ключевым инвестиционным стратегиям на третий квартал 2018 года.

Основной темой прогноза является также падение кредитных импульсов во всем мире и массовая недооценка рисков торговой войны.

"Разговоры о торговых войнах идут повсюду, и правительства некоторых стран ведут себя недальновидно. Нарастание напряженности в торговой сфере может привести к еще более суровому кризису с учетом надвигающихся промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на 6 ноября, на которых президенту Трампу придется доказать, что он действительно создает для США "лучшие условия"", - говорится в прогнозе.

В своем комментарии к квартальному прогнозу Стин Якобсен, главный экономист SaxoBank сказал: "В торговой войне не может быть победителей. Тенденция указывает на движение в ошибочном направлении, поскольку достаточно националистские заявления подрывают статус мировых институциональных структур. История учит нас, что это может плохо закончиться. Если в проигрыше окажется большая экономика или мощная политическая сила, она может ввести ограничения – например, пошлины, чтобы компенсировать конкурентное отставание".

По его мнению, дело не только в Трампе, здесь играют большую роль и маневры Китая, направленные на усиление его позиций в мире во всех областях:

"В этом отношении Китай пока придерживается, в основном, расчетливого подхода, выраженного в приверженности плану "Один пояс и один путь". Пусть Пекин уже отказался рассматривать США как долгосрочный экспортный рынок, но чем дольше ему удастся сохранить свою долю рынка, тем лучше. США, конечно, сейчас пытаются сильно воздействовать на те самые международные организации, которые способствовали росту и поддерживали глобализацию с конца второй мировой войны и после падения Берлинской стены".

"Пока общее мнение таково, что прямой торговой войны удастся избежать, однако, оно не учитывает результаты промежуточных выборов в США", - добавил он.