Saxo Bank: Приоритетом для Азербайджана должно быть снижение финансовой зависимости от доллара США

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В ближайшей перспективе приоритетом для Азербайджана должно быть снижение финансовой зависимости от доллара США.

Об этом сказал руководитель отдела макроанализа Saxo Bank Кристофер Дембик в ответ на вопрос Report, какие меры следует предпринять правительству Азербайджана для повышения роста экономики.

Он отметил, что эта проблема актуальна для всех нефтедобывающих стран, но до сих пор все реформы, ориентирующиеся на продвижение других валют в качестве международной резервной валюты, потерпели неудачу.

По его словам, потребность денежной реформы в Азербайджане и других странах-экспортерах нефти больше, чем когда-либо.

"Я всегда был сторонником создания валютной корзины, которая, в течение длительного времени, наряду с основными валютами, могла также включать экспортный товар, в данном случае нефть. Тогда мы легко могли бы представить себе, как корзина уровняла бы коэффициенты по четырем основным компонентам - доллару США, евро, китайскому юаню и нефти. Такая денежная реформа имела бы очевидный плюс для стран-экспортеров нефти, так как открыла бы путь к снижению экономической и финансовой зависимости от доллара США. Это позволило бы улучшить управление денежно-кредитной политикой", - сказал Кристофер Дембик.

Аналитик отметил, что Азербайджан достаточно хорошо справился с рецессией, возникшей в результате снижения цен на нефть: "Единственным верным решением для зависимых от нефти стран является поиск экономической диверсификации, но все мы знаем, что сказать легче, чем сделать. Лишь определенная часть стран добилась успеха в развитии отраслей. В качестве примера можно привести развитие туризма в Дубае или производство фильмов в Нигерии. Это многолетний и трудоемкий процесс для населения. И я считаю, что создание фонда суверенного благосостояния в Азербайджане является первым шагом в нужном направлении".