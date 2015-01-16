Saxo Bank: Падение цены на нефть негативно действует на позиции национальной валюты Азербайджана

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Позиция российского рубля по отношению к доллару США в краткосрочной перспективе может в незначительной степени еще более ослабеть. Однако, при этом ожидается, что падение курса российской валюты замедлит свои темпы в случае, если цена нефти на мировом рынке не опустится ниже планки 40 долларов за баррель. Об этом в комментариях агентству Report заявил глава Forex стратегии Saxo Bank Джон Дж. Харди (John J. Hardy).

"Падение курса может быть в диапазоне 65-70 рублей за доллар с возвращением к позиции 60 рублей за доллар в ближайшие месяцы. При нынешних высоких процентных ставках текущий валютный курс доллара к рублю продолжит медленный рост до того момента, пока не будет найдена стабильность, отражающая разницу в процентных ставках", - считает Дж.Харди.

Наряду с этим, специалист Saxo Bank прокомментировал воздействия колебаний курса российской валюты на азербайджанскую экономику: "Азербайджанский манат "привязан" к доллару США, что на фоне слабеющего рубля делает национальные продукты очень дорогими в России. Это представляет собой значительную угрозу для дальнейшего экспорта азербайджанских продуктов на рынок крупного торгового партнера. С другой стороны, вследствие девальвации валюты, российские продукты существенно дешевеют, что может положительным образом сказаться на потребителях".

По мнению Дж.Харди, в подобной ситуации проблемой становится тот фактор, что на фоне падающих цен на нефть, при привязке маната к сильнейшим мировым валютам доходы национальной экономики от продажи сырья стремительно падают, оказывая влияние на Азербайджан в плане возможной девальвации национальной валюты.