​Saxo Bank: Ожидание роста доллара является очевидным прогнозом

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Saxo Bank, специалист в области онлайн-торговли и инвестиций в широкий спектр активов, сегодня опубликовал свой макроэкономический прогноз на первый квартал 2016 года, а также ряд торговых идей на грядущий год.

Как сообщает Report со ссылкой Saxo Bank, в декабре 2015 года на рынке произошел сдвиг парадигмы, когда Федрезерв США повысил ставку впервые за девять с лишним лет.

Стин Якобсен, главный экономист Saxo Bank, отметил: "Первый квартал будет тяжелым, спутанным, с высокой волатильностью и множеством догадок относительно политики ФРС. Однако в целом, мы движемся к модели маржинальной стоимости капитала, и это хорошая новость. Повышение ставки ФРС – это признак выздоровления, а не болезни, и в 2016 году инвесторам, которые стремятся стимулировать рост своих портфелей, представится множество возможностей, поскольку на рынке начнется перезагрузка и оживление".

В прогнозе по сырьевым активам Saxo Bank указывается, что I квартал может стать худшей точкой этого цикла для многострадальной нефти. Отмена санкций против Ирана стимулирует рост экспорта, сначала в ход пойдет нефть из плавучих нефтехранилищ, а затем страна планирует поставлять на перенасыщенный рынок еще по 500 тыс. баррелей ежедневно. В США запасы нефти, как правило, растут в течение первых четырех месяцев года, что может усилить давление на Кушинг, главный распределительный узел для поставок по фьючерсам на сырую нефть WTI.

"Теперь, когда Федрезерв США снова занялся активной коррекцией политики процентных ставок, перспективы мировых рынков и всех валют, основных и второстепенных, сильнее, чем когда бы то ни было, зависят от дальнейших повышений ставки Федрезерва и от изменения ожиданий рынка в отношении темпов этого ужесточения. Ожидание роста доллара является очевидным прогнозом, поскольку Федрезерв США первым из мировых ЦБ начал отход от ультра-смягченной политики, практиковавшейся в течение многих лет со времен мирового финансового кризиса", - говорится в отчете Saxo Bank.

Коснувшись фондовых рынков, представитель Saxo Bank отмечает, что если фондовые рынки защищены от последствий кредитного кризиса в сегменте энергетических и горнодобывающих компаний, а мы полагаем, что так оно и есть, то 2016 год может стать весьма удачным, поскольку инвесторы столкнутся с выпрямлением кривой долларовой доходности, отрицательными процентными ставками по европейским гособлигациям вплоть до пятилетних сроков погашения, а также по краткосрочным японским государственным облигациям.