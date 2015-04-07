​Saxo Bank: Наблюдаемое в последнее время падение цен на золото долго не продлится

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Совсем недавно – летом 2011 года – инвесторы не могли получить сполна от золота. Это была горячая пора инвестиций, когда цены поднимались на заоблачные рекордные высоты уровня 1980,7 долларов США за унцию.

Report предлагает вниманию читателей информацию Saxo Bank о способах извлечения выгоды из падающего рынка золота.

По информации, активная скупка золота в многом была спровоцирована кризисом в Еврозоне при растущих спекуляциях вокруг того, что Греция стала банкротом и вскоре должна была выйти из Еврозоны.

Золото славится как способ безопасных инвестиций, и участники рынка увлеклись активнейшей скупкой металла в качестве средства защиты от каких-либо существенных изменений, которые могут негативно повлиять на их состояние. Такой высокий спрос на драгоценный металл подтолкнул цены до уровня, с которым ранее никто не сталкивался.

Притом, что мы более не видели таких высоких цен на золото, какие имели место в 2011 году, инвестиции в этот металл до сих пор имеют свои преимущества. Золото используется в основном в рамках инвестиционного портфеля как способ страхования от убытков, понесенных другими активами. Золото дает прибыль, вне зависимости от других ценных активов, таких как акции, что делает его привлекательным, когда фондовый рынок падает. Кроме того, золото, как правило, растет в цене, когда доллар США слабеет. В сбалансированном портфеле считается целесообразным выделить в пределах от 5% до 10% на инвестиции в золотой металл.

Но что можно сказать об инвестировании во время падения рынка золота? Золото может торговаться в самых различных формах, самая частая из которых – физическое золото (золото в слитках), у которой есть один недостаток – инвесторы выигрывают, торгуя физическим золотом только тогда, когда рынок идет вверх. При этом все более популярным способом получить доступ к рынку золота является инвестирование в контракты Gold CFD (контракты на разницу), которые позволяют инвесторам реализовать прибыль от изменений на рынке золота, независимо от того, падает он или растет.

Контракты на разницу Gold CFD являются производным продуктом, который позволяет инвесторам занять позицию на рынке и торговать, учитывая живые колебания рынка, без необходимости владения базовым активом. Предугадывая, будет ли цена на золото расти или падать, инвесторы получают прибыль. Именно благодаря такой гибкости у них создается возможность реализовать прибыль как от роста цен (длинная позиция “going long”), так и от снижения (короткая позиция “going short”), что стало основой всплеска популярности контрактов Gold CFD.

Покупка физического золота всегда будет иметь свои преимущества в качестве долгосрочных инвестиций, в частности, потому что оно сохраняет свою ценность на протяжении времени и является популярным способом хеджирования против инфляции. Тем не менее, преимущество контрактов Gold CFD над покупкой слитков состоит в том, что вы имеете возможность торговать гораздо более мелкими партиями, чем если бы вы покупали материальный актив, и также можете воспользоваться преимуществом краткосрочной волатильности.

Еще одно преимущество инвестиций в золото состоит в том, что они могут действовать в качестве стратегической защиты от колебаний валют. В то время как доллар США в настоящее время активно укрепляется и приводит к тому, что инвестиции в золото становятся менее безопасными, у драгоценного металла все же есть хороший потенциал для роста. Не в последнюю очередь это связано с глобальным избытком сбережений на фоне нехватки традиционных безопасных активов, таких как облигации, когда многие безопасные бумаги на рынке торгуются на уровне отрицательных процентных ставок.

На самом деле, недавний тренд на золото не может поддерживаться в течение длительного времени – таково мнение главного экономиста Saxo Bank Стина Якобсена, который отмечает, что золото остается вершиной его списка для новых инвестиций: "Мы находимся в промежуточной фазе. Бум США замедлится, и, в конечном итоге, двигатель роста перейдет на развивающиеся рынки, что случится в четвертом квартале 2015 года или, с большей вероятностью, в 2016 году. Проблема состоит в том, что развивающиеся рынки пока к тому не готовы по причине высокой задолженности в долларах США и снижения цен на сырьевые товары, а Европа пока все еще слишком слаба, чтобы внести свой вклад в мировой рост".

Независимо от того, вернется ли цена на золото к высоким показателям или нет, этот драгоценный металл будет вечно играть важнейшую стратегическую роль в любом сбалансированном инвестиционном портфеле. И, конечно, не потеряет свой блеск.

О Saxo Bank: Saxo Bank является ведущим специалистом в онлайн-торговле мульти-активами и инвестициями, предлагая частным инвесторам и корпоративным клиентам полный спектр услуг для торговли и инвестиционных стратегий. Его финансовый общественный портал TradingFloor.com является первой социальной платформой для торговли мульти-активами. Обладая полной лицензией в Европе, под контролем датского управления по финансовому регулированию и надзору, Saxo Bank позволяет клиентам торговать на FX, CFDs, ETFs, Stocks, Futures, Options и других платформах через удостоенную награды платформу SaxoTrader, доступной на компьютерах, планшетах и смартфонах через единый аккаунт на более чем 20 языках. Данную платформу одобрили свыше 100 ведущих финансовых организаций по всему миру. Saxo Bank наряду с традиционными банковскими услугами предоставляет также профессиональное портфолио и менеджмент денежных средств с помощью Saxo Privatbank. Головной офис основанного в 1992 году Saxo Bank находится в Копенгагене. Кроме того, банк имеет офисы в более чем 26 странах, включая Европу, Азию, Ближний Восток, Латинскую Америку, Африку и Австралию.