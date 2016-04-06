​Saxo Bank: Мы не видим значительных рисков снижения нефтяных цен

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Политическая неопределенность и растущее недовольство правящими кругами, которое наглядно демонстрируется накалом страстей перед американскими выборами и июньским голосованием о членстве Великобритании в ЕС, - два основных фактора риска для финансовых рынков во втором квартале 2016 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в квартальном макроэкономическом прогнозе Saxo Bank.

Главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен, отмечает, что спустя восемь лет после начала финансового кризиса работники получают рекордно минимальные в отношении к ВВП зарплаты, в то время как корпорации наслаждаются максимальной по историческим меркам прибылью до налогообложения в сравнении с ВВП.

"Сейчас у нас самый низкий за всю историю показатель капитальных расходов вкупе с минимальной производительностью. Это неудачное сочетание объясняет активизацию ультралевых и ультраправых, поскольку они представляют собой некую величину, максимально удаленную от нынешней политической элиты", - говорит С.Якобсен.

Saxo Bank в прогнозе по основным классам активов на второй квартал 2016 года полагает, что последствия разрыва общественного договора, в первую очередь, наиболее ощутимо ударят по фунту, поскольку Великобритания готовится к потенциальному выходу из ЕС: "Нельзя сказать однозначно, что это означает в практическом плане, но непосредственно в аспекте динамики валюты выход Британии станет масштабным событием, которое будет сопровождаться высокой волатильностью фунта".

В прогнозе отмечается, что второй квартал может стать тем периодом, когда рынок начнет задумываться о вероятности победы Трампа на выборах, и о последствиях реализации такого сценария для американской экономики и доллара США, в частности. Скорее всего, USD будет падать по мере приближения выборов, если результаты опроса общественного мнения покажут высокую вероятность победы Трампа, просто потому что Трамп является олицетворением неизвестности: "Далее общественный договор окажется под угрозой в Японии. Глава Банка Японии Харухико Курода без особых усилий достигнет целевого уровня инфляции в 2%, однако в реальном выражении показатель с высокой долей вероятности окажется в районе -2% или ниже".

Согласно прогнозу, насущные европейские проблемы, требующие безотлагательного решения, могут снова напугать рынок облигаций, а страх перед Брекситом и движение против фискальной консолидации, развернувшееся в периферийных странах Европы, способны вызвать беспокойство среди инвесторов: "Во втором квартале мы настороженно относимся к бумагам финансового сектора из-за крайне низкой доходности, ужесточения регулирования, увеличения коэффициента списанных долгов и, самое главное, низкотехнологичных бизнес-моделей".

Банк прогнозирует, что сырьевые активы наконец-то демонстрируют признаки стабилизации после масштабной распродажи на протяжении последних двух лет, при этом лидерами роста являются золото и нефть. В первом квартале хедж-фонды практически без остановки скупали золото через фьючерсы и перешли от рекордно большой короткой позиции до самой значительной чистой длинной позиции за последние 13 месяцев - сильная динамика поможет быкам по доллару достичь отметки 1310 долларов за унцию, но преодолеть ее не удастся.

"Прошел один квартал и настроения улучшились, мрачные дни середины января, когда нефть Brent достигла 12-летнего минимума, остались в прошлом. Наш прогнозный диапазон движения цен на нефть остается таким же, как и в первом квартале - 35-40 долларов за баррель, но при этом мы больше не видим значительных рисков снижения", - говорится в прогнозе.

По мнению экспертов банка, волатильное начало 2016 года неблагоприятно повлияло на мировые фондовые рынки, отправив ряд секторов в категорию "дешевых", об этом свидетельствует наша модель оценочной стоимости для индексов MSCIWorld. В результате циклические секторы, например, сектора дискретных потребительских товаров, материалов и финансовых услуг, стоят слишком дешево относительно своих стандартных показателей оценочной стоимости. Во втором квартале мы планируем наращивать свое присутствие в этих секторах.

"С точки зрения макроэкономики, нас ждет несколько опасных событий, в том числе заседание Федерального комитета по открытым рынкам, 15 июня, референдум по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС, 23 июня и новые общие выборы в Испании. Скорее всего, даже если удастся без проблем пережить предполагаемое повышение ставки FOMC во втором квартале, акции развитых рынков все равно стоят недешево, а рост на 10% от февральских минимумов усиливает давление на оценочную стоимость".

Полный список торговых стратегий, разработанных аналитиками Saxo Bank в рамках прогноза на второй квартал 2016 года, можно получить по ссылке: http://ru.saxobank.com/campaigns/essential-trades/2016-q2