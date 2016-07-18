Saxo Bank: Количество инвесторов из Азербайджана увеличилось на 30%

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Saxo Bank, специалист в области комплексной онлайн-торговли и инвестиций, опубликовал статистические данные об инвесторах из Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, за последние 2 года количество инвесторов из Азербайджана на социальном торговом портале TradingFloor.com увеличилось на 30%. Большая часть инвесторов принадлежит к возрастной группе 30-40 лет и старше и проживает в Баку в связи с высоким скоплением банков, финансовых и нефтегазовых компаний и бизнесов в столице. Преобладающая часть клиентов Saxo Bank являются представителями мужского пола. Преимущественно инвесторы – это бизнесмены, исполнительные и финансовые директора, частные инвесторы, менеджеры, работники инвестиционных компаний и банков, а также лица с высоким доходом. Данные клиенты стараются инвестировать часть своего капитала в финансовые рынки с целью диверсификации источников дохода.

В общем, ежегодный рост инвесторов из Азербайджана составляет порядка 15%, что включает как частных, так и корпоративных и зарубежных инвесторов, значительная часть которых занята в нефтяном секторе.

Потенциальный финансовый инвестиционный капитал азербайджанского инвестора начинается от 100 000 евро и может достигать 500 000 евро и больше. Saxo Bank также обладает значительным спектром молодых инвесторов – выпускников финансовых факультетов, которые участвуют в торговых операциях на платформе с классическим аккаунтом в 10 000 евро.

Saxo Bank отмечает, что азербайджанские трейдеры обладают богатыми знаниями и всесторонне осведомлены о финансовых рынках. Большинство инвесторов накопили внушительный торговый опыт в Forex через торговую платформу MT4. За прошедшие пять лет значительная часть клиентов Saxo Bank перешла к торговле несколькими продуктами, и в этом многофункциональная платформа SaxoTraderGo полностью отвечает требованиям клиентов.

В сфере валютного трейдинга азербайджанские инвесторы предпочитают торговать следующими валютными парами: EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD. Индексы CFD, особенно DAX, также популярны среди азербайджанских инвесторов. В связи с сильной зависимостью азербайджанского рынка от нефти и высокой волатильностью цен на нефть в последнее время, азербайджанские инвесторы, особенно нефтяные компании, активно торгуют нефтяными CFD и фьючерсами в целях хеджирования.

Согласно данным Saxo Bank, 60% инвесторов предпочитают рисковать, совершая торговые операции на разнице курсов и стремясь к быстрой прибыли. Остальные трейдеры торгуют акциями и фондами в основном на биржах США.

"За прошедшие 2 года количество инвесторов из Азербайджана на социальном торговом портале TradingFloor.com увеличилось на 30%. Некоторые из трейдеров принимают активное участие в дискуссиях с аналитиками Saxo Bank и предоставляют доступ к своему торговому профилю. Кроме того, трейдеры из Азербайджана регистрируются на бесплатных демо-аккаунтах с целью изучения основ трейдинга и увеличения опыта в сфере виртуальных фондов", – сказано в сообщении Saxo Bank.

Отметим, что Saxo Bank Group - европейский лицензированный инвестиционный банк, предоставляющий услуги в области онлайн-трейдинга и инвестиций, предлагающий своим клиентам целый спектр технологий, инструментов и стратегий. Saxo Bank является лицензированным и полностью регулируемым европейским банком, который позволяет как частным, так и институциональным клиентам осуществлять торговлю множеством активов с единого маржинального счета и при помощи различных устройств благодаря универсальной торговой платформе.