​Saxo Bank: Инвестиции ГНФАР в юань могут сопровождаться трудностями

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Интервью Report с главой подразделения валютных стратегий Saxo Bank Джоном Харди относительно глобального финансового кризиса и других актуальных тем:

- Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) расширил свой инвестиционный портфель путем вложений в китайский юань (3 млрд. юаней). Какими вы видите перспективы юаня?

- Вполне вероятно, что изменения валютного курса на китайском рынке стали первым шагом к тому, чтобы отпустить курс юаня в свободное плавание, хотя сейчас кажется, что Народный Банк Китая/Китайский режим хотели бы тщательней управлять курсом и не допускать существенных изменений. Если Народный Банк сделает шаг назад и позволит рынку самому определять скорость изменения курса, то можно ожидать, что китайская валюта девальвируется на 10-15%, чтобы выровняться с другими азиатскими валютами. Китайская валюта сегодня слишком сильная и следует за растущим долларом в отличие от других валют. Если посмотреть еще шире, то сегодня она значительно сильнее японской иены, которая ослабла и находится в районе своего минимума.

- Как вы считаете, имеют ли инвестиции SOFAZ на 2016 год потенциал с учетом экономической ситуации в Китае и ее валюты?

- По моему мнению, инвестиции в деноминированный юань могут сопровождаться трудностями в ближайшие пару лет из-за риска возможной масштабной девальвации валюты.

- Как долго будет продолжаться ослабление курса евро?

- Я думаю, что мы продолжим наблюдать относительное ослабление евро на протяжении реализации программы QE Европейского центрального банка. По всей видимости, она будет продлена до конца 2017 года после декабрьской встречи в банке. На это уже намекал президент ЕЦБ Марио Драги в рамках последней встречи.

- Каковы ваши прогнозы на колебания евро и доллара до конца 2015 года?

- Это будет зависеть в основном от того, поддержат ли входящие данные США по следующим двум циклам перспективу повышения ставки ФРС на заседании Федерального комитета открытого рынка 16 декабря. Если мы увидим наименьший всплеск инфляционных данных и отказов в росте фонда заработной платы после слабых августа и сентября, то в этом случае, думаю, нас ожидает движение в декабре и соотношение евро/доллар может завершить год на уровне 1.0500 или даже меньше, если данные по США будут особенно сильными. Вторым фактором является масштаб и влияние того решения, которое объявит ЕЦБ на собрании 3 декабря. При этом мне кажется, текущая программа по ослаблению окажет меньшее влияние на фоне позиций доллара и решения Федерального комитета открытого рынка США.

- Какие мировые валюты могут стать гаванью для безопасных инвестиций?

- Если рынки снова попадут в крутое пике, как это было в августе, когда Китай провел девальвацию своей валюты, то следует ожидать того, что рынок вновь ослабнет и вновь вырастет процентная ставка Федеральной резервной системы США. Следовательно, стоит поддержать евро и японскую иену.