Saxo Bank: Глобальная экономическая нестабильность не окажет на манат сильного влияния - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ На фоне нестабильности в мировой экономике на данном этапе новой девальвации азербайджанского маната не ожидается.

Об этом Report сообщил специалист отдела валютных стратегий в Saxo Bank Джон Харди (John Hardy), отвечая на вопрос о возможной новой волне девальвации маната.

По мнению аналитика, на данный момент не наблюдается "глобальной экономической нестабильности": "Мы видим большой рост делового интереса и укрепление валют и активов на развивающихся рынках, пусть даже аппетит к риску на основных развитых рынках колебался".

"Любая девальвация маната будет связана исключительно с ситуацией на локальном рынке в плане уровня доверия к сохранению капитала в стране, а также с фискальной и политической ситуацией и ценой на нефть (доминирующим экспортом Азербайджана, а, следовательно, его "валютой")", - сказал Дж. Харди.