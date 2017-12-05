Saxo Bank: Доллар зашел в "тупик"

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Принятие закона о налоговой реформе в США вызвало незначительные колебания курса доллара. Доллар к евро "удерживается" в диапазоне 1,1800-1,1950.

Как сообщает Report, это следует из отчета аналитиков онлайн-банка Saxo Bank (Дания).

Аналитики отмечают, что если доллар не укрепится в краткосрочной перспективе, его ждет угроза понижения. По данным аналитиков Saxo Bank, слабые позиции доллара, несмотря на рекордные показатели на фондовом рынке США, не оправдали ожидания долларовых инвесторов с длинными позициями.

Согласно прогнозам Saxo Bank, налоговая реформа США не может существенно стимулировать экономический рост в долгосрочной перспективе, что вызовет огромный дефицит в бюджете страны.

По мнению аналитиков банка, предполагалось, что доллар вырастет на фоне принятия налоговой реформы к 114 по отношению к японской иене и 1,18 к евро, подбросив доходность по 10-летним гособлигациям выше 2,5%. Если последнее из этого списка не произойдет, прогноз по росту доллара окажется под угрозой срыва.