Saxo Bank: Доллар в 2017 году стремительно подорожает

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Saxo Bank, специалист в области комплексной онлайн-торговли и инвестиций, опубликовал свой ежегодный набор "Шокирующих предсказаний" на предстоящий год.

"В этом году реальность оказалась удивительнее даже самых смелых прогнозов – Великобритания проголосовала за Brexit, а американцы избрали Дональда Трампа президентом, поэтому главной темой наших "Шокирующих предсказаний" на 2017 год стали отчаянные времена, требующие отчаянных мер", - сказал главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.

Как сообщает Report, согласно прогнозам, курс доллара и процентные ставки в США будут болезненно быстро расти в 2017 году, фискальная политика нового президента США поднимет доходность по 10-летним облигациям до 3%, посеяв панику на рынке. На грани катастрофы Федеральная резервная система (ФРС) копирует идею Банка Японии о контроле над кривой доходностью, но реализует ее по-своему, зафиксировав доходность по 10-летним гособлигациям на уровне 1,5%, по сути, запустив новую программу QE4. Распродажи на рынках акций, облигаций и развивающихся рынков прекратятся, а мировые рынки облигаций покажут самый стремительный недельный рост за 7 лет. Голоса критиков тонут в очередном мощном ралли, спровоцированном центральными банками.

В прогнозе говорится, что Brexit никогда не случится – Великобритания вернется: "Рост популизма по обе стороны Атлантики дисциплинирует европейских лидеров, заставит их перейти на новый, более конструктивный уровень и учиться договариваться между собой. В процессе переговоров ЕС пойдет на уступки в вопросах иммиграции и паспортизации для британских компаний финансового сектора, и к тому времени, как на голосование в парламент будет вынесен вопрос об использовании Статьи 50, настроения изменятся в пользу нового соглашения. Великобритания останется в ЕС, Банк Англии поднимет ставку до 0,5%, а EUR/GBP рухнет к 0,7300 (сейчас – 0,84 фунт/евро – Report), напомнив нам о 1973 годе, когда страна вошла в состав ЕЭС".

"При Трампе фискальные расходы в США сильно вырастут, а дефицит бюджета поднимется с 600 млрд долларов до 1,2-1,8 трлн. Это спровоцирует стремительный рост инфляции в США, вынудив ФРС ускорить процесс повышения ставки; доллар выйдет к новым максимумам. На развивающихся рынках начнется эффект домино, особенно в Китае, который начнет искать альтернативы системе бумажных денег с доминирующей ролью доллара, а также будет стараться избавиться от чрезмерной зависимости от монетарной политики США. Это приведет к росту популярности криптовалют и, в первую очередь, биткоина. Когда банковские системы и власти России и Китая признают биткоин в качестве частичной альтернативы доллару, его стоимость вырастет в три раза от текущего уровня 700 долларов до 2 100".

Согласно прогнозу, мексиканский песо стремительно вырастет: "Рынки сильно переоценили истинные намерения или даже способность Дональда Трампа расправиться с Мексикой, когда они это поймут, песо стремительно вырастет. Между тем, Канада пострадает, поскольку повышение ставок спровоцирует кредитный кризис на рынке жилья. Канадские банки согнутся под гнетом долгового бремени, вынудив Банк Канады пойти на количественные стимулы и влить капитал в финансовую систему".

Кроме того, в Германии банковский сектор попал в ловушку из-за отрицательных процентных ставок и слишком плоской кривой доходности, лишившись доступа на рынки капитала. В рамках ЕС спасение немецких банков неминуемо влечет за собой и помощь всем остальным банкам Европы, что весьма кстати для итальянских банков, которые обременены безнадежными кредитами и стагнацией в экономике. Новые гарантии позволят банковской системе рекапитализироваться, акции итальянских банков вырастут более чем на 100%.

"При поддержке президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера ЕС запустит шестилетнюю программу стимулирования на сумму 630 млрд евро, однако, чтобы не допустить снижения ее эффективности за счет роста импорта, лидеры ЕС объявят о выпуске еврооблигаций на сумму 1 трлн евро для инвестирования инфраструктурных проектов, что усилит интеграцию в регионе и увеличит приток капитала на европейские рынки", - говорится в прогнозе.