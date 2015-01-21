​Saxo Bank: До конца года золото может подорожать на 5-10%

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Основной фокус внимания на международных рынках серебра и золота сместился с негативного воздействия растущего доллара на ожидание роста процентных ставок в США в 2015 году. Об этом агентству Report, заявил глава товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), комментируя основные факторы, оказавшие положительное влияние на рост цен на драгоценные металлы.

"В течение нескольких последних месяцев стремительное падение цен на энергоносители спровоцировало изменение настроений. К тому же, отрицательная доходность облигаций становится более критичной, чем дефляция. Добавьте к этому резкий рост рыночных рисков, последующий за представленным на прошлой неделе и удивившим общественность планом действий Швейцарского национального банка, что, в конечном итоге, вновь сделало золото безопасным способом хранения средств", - отметил эксперт.

По словам О.Хансена, Saxo Bank сохраняет конструктивный взгляд на перспективы рынка золота в 2015 году: "Но при этом признаем, что текущее колебание случилось раньше, чем мы прогнозировали. На фоне того, что случилось в Швейцарии, мы наблюдаем растущие событийные риски, которые могут сыграть свою роль в этом году, что, в конечном итоге поможет возродить спрос вне зависимости от решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. От исходной точки стоимости золота – 1 200 долларов за унцию, которая имела место в начале января, к концу года она может вырасти на 5-10%".

Представитель банка подчеркнул, что возросшие поставки драгметалла на рынок не оказывают большого влияния на определение стоимости золота. "Инвестиции и физический спрос – ключевые факторы, которые делают поставки относительно стабильными и понятными рынку, притом, что большая неопределенность связана со спросом. Как хедж-фонды, так и инвесторы в рамках торгов на товарных биржах увеличили время экспозиции продукции, что также стало значимым драйвером текущего роста цены", - отметил О.Хансен.