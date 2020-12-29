Saxo Bank дал новые "шокирующие" прогнозы на 2021 год

Ежегодно крупнейший датский инвестиционный банк Saxo Bank выпускает прогноз самых невероятных событий, а журнал Forbes публикует их незадолго до 31 декабря. В 2019 году Saxo Bank представил рекордно правдивые предсказания на этот год, в числе которых была и победа демократов на президентских выборах в США, и девальвация американской валюты.
Как передает Report, об этом сообщает французский новостной сайт
Озвучивая свой прогноз на 2020 год, аналитики Saxo Bank ничего не упоминали о нынешней мировой пандемии, но предрекали беспрецедентный экономический и финансовый кризис, рецессию в Германии и сближение двух самых знаменитых калифорнийских компаний: Tesla и Apple. 2020 год действительно оказался крайне неспокойным, а экономический кризис — беспрецедентным. Он не пощадил Германию, а Apple на самом деле сближается с Tesla, запустив разработку собственного электромобиля. Ожидания датчан относительно роста стоимости акций российских энергетических компаний также оправдались. Некоторые предсказания (например, выход Венгрии из Евросоюза) остались невыполненными. Основной причиной воплощения прогнозов в жизнь стала пандемия COVID-19, дестабилизировавшая весь мировой финансовый сектор.
В этом месяце Forbes в очередной раз опубликовал самые безумные прогнозы аналитиков Saxo Bank на 2021 год. При этом журнал предупреждает инвесторов о том, что они маловероятны, однако призывает их все же проанализировать эти предсказания, потому что "правда нередко скрывается там, где ее ждут меньше всего". Итак, по мнению Saxo Bank, 2021 год принесет нам следующее:
- Продолжит свое расширение амбициозный Amazon. Для обеспечения роста Amazon "купит Кипр", чтобы разместить там европейскую штаб-квартиру. Компания изменит кипрское налоговое законодательство, чтобы создать для себя более выгодные условия. Кипр примет это и станет зарабатывать большие деньги, которые пройдут мимо ЕС. Европейцы ответят на это, что станет спасательным кругом Европы. Европейское руководство приведет к единому знаменателю налогообложение параллельно со снижением тарифов.
- Германия спасет Францию, пополнив ее опустевшую после COVID-19 казну. Французская задолженность вдвое больше немецкой (140% ВВП против 70%), а банкам может грозить банкротство. Франция обратится к Германии за разрешением на финансирование ее банков со стороны ЕЦБ. У Германии же не останется другого решения, если она сама хочет пережить кризис, который может перерасти в системный.
- Блокчейны помогут искоренить фальшивые новости. Информационные сети, правительства и предприятия объединятся, чтобы заставить крупные соцсети обеспечить фильтрацию информации с помощью алгоритмов по типу блокчейна, которые установят подлинность фактов.
- По мнению аналитиков Saxo Bank, Китай в следующем году выпустит стабильную криптовалюту, цифровой юань, который будет обладать очень высокой стабильностью для привлечения инвесторов. Инвесторы расценят это как открытость китайского рынка и положительно воспримут предложение. В результате доллару придется столкнуться с жесткой конкуренцией на новом этапе потенциальной войны китайцев и американцев.
- Технологии позволят обеспечить развитие чистой энергетики так, чтобы каждый дом получил независимость в снабжении. Как считают в Saxo Bank, энергия синтеза будет готова для выхода на рынок в самых малых масштабах благодаря алгоритму, который сделает ее доступной для частных лиц. В результате каждая семья сможет обеспечить себя энергией, что также позволит отказаться от ветряков.
- Количество работы сократится из-за безработицы, но производительность будет настолько высокой, что можно будет выплачивать всем безусловный доход. Первым последствием таких перемен будет прекращение роста городов.
- Вакцина от коронавируса сумеет породить инфляцию. Восстановление экономики будет неизбежным и породит настоящий бум и, следовательно, инфляцию. Она станет ударом по ренте и активам, а реакция центробанков в виде повышения ставок станет толчком для целой цепочки дефолтов.
- Подобная инфляция может также стать ударом по валютам и способствовать спросу на ценные и редкие металлы. Цены на серебро могут резко подскочить из-за появления новых рынков сбыта.
- Технологии позволят обеспечить доступ в интернет по всему миру благодаря спутникам, а в развивающихся регионах вырастет уровень образования и производительности. В частности, применение сельскохозяйственных дронов обеспечит резкий прирост производительности во многих сельских зонах по всему миру.
- Аналитики Saxo Bank предсказывают большой прогресс в превентивной медицине. Вакцина от COVID-19 по своему принципу мало отличается от лечения рака, считают они. Поэтому задействованная против коронавирусной инфекции масса капиталов позволит совершить в борьбе с раком огромный скачок, сравнимый с тем, что дали вакцины и антибиотики в двадцатом веке.