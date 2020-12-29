Saxo Bank дал новые "шокирующие" прогнозы на 2021 год

Озвучивая свой прогноз на 2020 год, аналитики Saxo Bank ничего не упоминали о нынешней мировой пандемии, но предрекали беспрецедентный экономический и финансовый кризис

Ежегодно крупнейший датский инвестиционный банк Saxo Bank выпускает прогноз самых невероятных событий, а журнал Forbes публикует их незадолго до 31 декабря. В 2019 году Saxo Bank представил рекордно правдивые предсказания на этот год, в числе которых была и победа демократов на президентских выборах в США, и девальвация американской валюты.

Как передает Report, об этом сообщает французский новостной сайт Atlantico .

Озвучивая свой прогноз на 2020 год, аналитики Saxo Bank ничего не упоминали о нынешней мировой пандемии, но предрекали беспрецедентный экономический и финансовый кризис, рецессию в Германии и сближение двух самых знаменитых калифорнийских компаний: Tesla и Apple. 2020 год действительно оказался крайне неспокойным, а экономический кризис — беспрецедентным. Он не пощадил Германию, а Apple на самом деле сближается с Tesla, запустив разработку собственного электромобиля. Ожидания датчан относительно роста стоимости акций российских энергетических компаний также оправдались. Некоторые предсказания (например, выход Венгрии из Евросоюза) остались невыполненными. Основной причиной воплощения прогнозов в жизнь стала пандемия COVID-19, дестабилизировавшая весь мировой финансовый сектор.

В этом месяце Forbes в очередной раз опубликовал самые безумные прогнозы аналитиков Saxo Bank на 2021 год. При этом журнал предупреждает инвесторов о том, что они маловероятны, однако призывает их все же проанализировать эти предсказания, потому что "правда нередко скрывается там, где ее ждут меньше всего". Итак, по мнению Saxo Bank, 2021 год принесет нам следующее: