Saxo Bank: Цены на нефть Brent могут вернутся к отметке 55 долларов за баррель в ближайшие месяцы

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Главным фактором риска для валютных рынков в третьем квартале является рост волатильности.

Как сообщает Report, об этом говорится в квартальном прогнозе по мировым рынкам Saxo Bank: "На данном этапе рынок наслаждается идеальным сочетанием вялой инфляции и слабого доллара, но скоро все изменится, поскольку центральные банки отказываются от своих ультра-аккомодационных стратегий".

Глава отдела стратегий на валютном рынке Джон Харди отмечает, что доллар по-прежнему стоит слишком дорого и, скорее всего, он будет под давлением, особенно если в третьем квартале начнет набирать популярность тема формирования идеальных экономических условий. С другой стороны, рост волатильности на рынках активов будет поддерживать USD, который традиционно считается валютой-убежищем.

С другой стороны, ультра-аккомодационная политика ЕЦБ обеспечивает Европе достаточно мощный стимул для роста в третьем квартале. Хотя проблемы на мировом уровне в конечном счете доберутся и до самого сердца Союза, в первую очередь это касается Германии, поскольку экспортеры всегда наиболее уязвимы в условиях охлаждения мировой экономики. Евро растеряет свой восходящий потенциал, когда волатильность на рынках начнет расти, потому что энтузиазм в отношении единой валюты строится на положительных новостях, которые плохо согласуются с описанными нами негативными тенденциями нового квартала. EURUSD может протестировать область 1,1500+, которая формировала сопротивление в 2015 и 2016 годах, однако масштабного роста не ожидается.

Глава отдела стратегий на сырьевых рынках Оле Хансен говорит, что странам ОПЕК будет трудно поддерживать экспорт на текущих уровнях в условиях повышенного внутреннего спроса в летние месяцы: "В США темпы роста добычи во втором квартале снизились более чем в два раза по сравнению с первым кварталом, возможно, это первый признак того, что американские нефтяники не готовы или не в состоянии наращивать производство любой ценой. В этих условиях у ОПЕК появился шанс. Если все получится, цены на нефть Brent вернутся к отметке 55 долларов за баррель в ближайшие месяцы, а потом начнется очередная волна снижения, поскольку внимание рынка переключится на 2018 год и потенциальный рост предложения в том случае, если ОПЕК и Россия не продлят соглашение на новый срок, после окончания первого квартала 2018 года".

"Мы сохраняем бычий прогноз по золоту, полагая, что американской экономике грозит скорее спад, нежели рост. Это значит, что прогнозы по ставкам Федерального комитета по открытым рынкам могут оказаться слишком оптимистичными - рынок облигаций уже сигнализирует об этом через выпрямление кривой доходности и высокий спрос на долгосрочные облигации", - добавил Хансен.

Saxo Bank прогнозирует замедление экономики в третьем квартале. По мнению главы макроэкономического анализа Кристофера Дембик, несмотря на оптимизм в отношении экономики Еврозоны, рынки не верят в то, что центральные банки смогут достигнуть своих целей по инфляции и темпам роста заработных плат. Как следствие, ЕЦБ, скорее всего, не объявит о сворачивании стимулов в сентябре, подтвердив тем самым тот факт, что экономическая активность в Еврозоне остается неустойчивой и уязвимой. Инвесторам сейчас важно понять, как долго Еврозона сможет противостоять угасанию кредитного импульса на мировом уровне, и сумеет ли она превратить сегодняшний оптимизм в реальный рост, который поможет ей пережить негативные последствия завершения бизнес-цикла в США.