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Саудовская Аравия выпустила долларовые облигации на сумму $12 млрд

Саудовская Аравия выпустила долларовые облигации на сумму $12 млрд Саудовская Аравия завершила первый в 2024 году выпуск международных долларовых облигаций на общую сумму $12 млрд.
Финансы
11 января 2024 г. 02:17
Саудовская Аравия выпустила долларовые облигации на сумму $12 млрд

Саудовская Аравия завершила первый в 2024 году выпуск международных долларовых облигаций на общую сумму $12 млрд.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Национального центра управления долгом, который отвечает за нормативно-правовое регулирование в сфере государственных заимствований и государственного внутреннего и внешнего долга Саудовской Аравии.

Облигации были размещены тремя траншами с разными сроками погашения: 6, 10 и 30 лет. Стоимость первого транша составила для шестилетних облигаций со сроком погашения в 2030 году $3,25 млрд, стоимость второго транша для десятилетних облигаций со сроком погашения в 2034 году - $4 млрд, стоимость третьего транша для тридцатилетних облигаций со сроком погашения в 2054 году - $4,75 млрд.

Согласно документу, книга заявок на долларовые облигации Саудовской Аравии оказалась переподписана в 2,5 раза и достигла почти $30 млрд.

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