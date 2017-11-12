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    Саудовская Аравия внесет депозит в $2 млрд в центробанк Йемена

    Мера направлена на поддержание местной валюты

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия внесет депозит в размере $2 млрд в центральный банк (ЦБ) Йемена для поддержания местной валюты - риала.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по сообщению телеканала Al Arabiya, об этом в субботу заявил йеменский президент Абд Раббо Мансур Хади.

    "Саудовские власти переведут $2 млрд в ЦБ Йемена с целью стабилизации местной валюты - йеменского риала", - сообщил президент на встрече с членами йеменского правительства в Эр-Рияде.

    В ходе этого совещания глава Йемена рассказал о результатах своих переговоров с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Кроме того, по словам Хади, наследный принц Саудовский Аравии подтвердил готовность королевства "выделить значительные суммы на строительство, восстановление инфраструктуры, на развитие образования и другие отрасли экономики и социальной сферы в Йемене".

    "Эти средства начнут поступать в страну с начала 2018 года", - уточнил йеменский президент.

    В настоящее время курс йеменской валюты составляет 440 риалов за $1. По данным официальных йеменских властей, с начала вооруженного конфликта в Йемене, курс динара упал более, чем на 100% и продолжает падать, что ведет к постоянному повышению цен, в первую очередь на самые необходимые товары повседневного спроса.

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