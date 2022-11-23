О нас

Саудовская Аравия рассматривает возможность разместить в ЦБ Турции $5 млрд

Саудовская Аравия рассматривает возможность разместить в ЦБ Турции $5 млрд Саудовская Аравия рассматривает возможность разместить 5 млрд долларов в Центробанке Турции, что поддержало бы валютные резервы Анкары, истощенные интервенциями для поддержки лиры.
Финансы
23 ноября 2022 г. 17:29
Саудовская Аравия рассматривает возможность разместить в ЦБ Турции $5 млрд

Саудовская Аравия рассматривает возможность разместить 5 млрд долларов в Центробанке Турции, что поддержало бы валютные резервы Анкары, истощенные интервенциями для поддержки лиры.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Financial Times.

Две страны обсуждают такую возможность, сообщил газете представитель саудовского Минфина.

"Обсуждение не завершилось, но находится на финальной стадии", - заявил представитель Минфина Турции.

По оценкам Goldman Sachs, Анкара была вынуждена потратить не менее 17,9 млрд долларов на валютные интервенции с целью поддержки лиры в период с марта по сентябрь текущего года, поскольку турецкий ЦБ продолжал снижать ключевую ставку, несмотря на усиливающуюся инфляцию.

Соглашение между Эр-Риядом и Анкарой будет означать потепление отношений двух стран, резко ухудшившихся после убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года, отмечает FT.

В последние месяцы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремился наладить отношения с Эр-Риядом, рассчитывая укрепить торговые связи со страной и найти новые источники валютной выручки перед президентскими выборами, которые пройдут в следующем году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi