Саудовская Аравия рассматривает продажу более 5% Saudi Aramco

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия в следующем году, возможно, предложит иностранным инвесторам более 5% государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco.

Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсант.ru, об этом принц Саудовской Аравии аль-Валид ибн Талал рассказал арабской службе CNBC.

15 октября Financial Times сообщила, что Saudi Aramco, запустившая процесс международного IPO, может изменить свои планы. Издание объяснило это активизацией переговоров саудовских представителей с несколькими иностранными институциональными инвесторами, среди которых преобладают зарубежные государственные инвестиционные фонды.

Позднее стало известно, что приобретением доли в Saudi Aramco заинтересовались китайские инвесторы. Китайские компании PetroChina и Sinopec предложили выкупить до 5% акций в Saudi Aramco.