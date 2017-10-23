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    Саудовская Аравия рассматривает продажу более 5% Saudi Aramco

    Приобретением доли в Saudi Aramco заинтересовались китайские инвесторы

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия в следующем году, возможно, предложит иностранным инвесторам более 5% государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсант.ru, об этом принц Саудовской Аравии аль-Валид ибн Талал рассказал арабской службе CNBC.

    15 октября Financial Times сообщила, что Saudi Aramco, запустившая процесс международного IPO, может изменить свои планы. Издание объяснило это активизацией переговоров саудовских представителей с несколькими иностранными институциональными инвесторами, среди которых преобладают зарубежные государственные инвестиционные фонды.

    Позднее стало известно, что приобретением доли в Saudi Aramco заинтересовались китайские инвесторы. Китайские компании PetroChina и Sinopec предложили выкупить до 5% акций в Saudi Aramco.

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