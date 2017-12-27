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    Саудовская Аравия планирует устранить к 2023 году дефицит бюджета

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия планирует устранить к 2023 году дефицит бюджета.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, это зависит от сценария, согласно которому доходы от продажи нефти должны вырасти примерно на 80%.

    Предполагается, что цена нефти достигнет 75 долларов за баррель, а доходы от не нефтяных секторов, за исключением поступлений из Фонда государственных инвестиций, увеличатся на 32%, до 337 млрд риалов.

    Власти ожидают, что добыча нефти увеличится с 10 млн б/д в этом году до 11.03 млн б/д в 2023 году.

    Напомним, что согласно прогнозам, дефицит бюджета Саудовской Аравии в этом году составит 230 млрд риалов или 61,3 млрд долларов. 

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