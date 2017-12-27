Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия планирует устранить к 2023 году дефицит бюджета.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, это зависит от сценария, согласно которому доходы от продажи нефти должны вырасти примерно на 80%.

Предполагается, что цена нефти достигнет 75 долларов за баррель, а доходы от не нефтяных секторов, за исключением поступлений из Фонда государственных инвестиций, увеличатся на 32%, до 337 млрд риалов.

Власти ожидают, что добыча нефти увеличится с 10 млн б/д в этом году до 11.03 млн б/д в 2023 году.

Напомним, что согласно прогнозам, дефицит бюджета Саудовской Аравии в этом году составит 230 млрд риалов или 61,3 млрд долларов.