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Саудовская Аравия планирует доразместить акции Saudi Aramco на $10 млрд

Саудовская Аравия планирует доразместить акции Saudi Aramco на $10 млрд Саудовская Аравия может вернуться к плану доразмещения акций нефтекомпании Saudi Aramco уже в феврале.
Финансы
1 февраля 2024 г. 11:37
Саудовская Аравия планирует доразместить акции Saudi Aramco на $10 млрд

Саудовская Аравия может вернуться к плану доразмещения акций нефтекомпании Saudi Aramco уже в феврале.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников, власти страны работают с группой консультантов, рассчитывая привлечь не менее 40 млрд саудовских риялов (10 млрд долларов) за счет продажи акций компании на бирже Эр-Рияда.

Окончательного решения о сроках размещения пока не принято, саудовские власти могут вновь отложить этот процесс, сообщили источники.

Саудовская Аравия провела IPO Aramco в 2019 году, разместив тогда акции на сумму порядка 30 млрд долларов.

Капитализация компании составляет чуть более 2 трлн долларов. Правительству Саудовской Аравии напрямую принадлежит около 90% акций Aramco, еще 8% акций компании находятся под управлением суверенного фонда Public Investment Fund (PIF).

Акции Aramco подешевели на 2,2% по итогам торгов в среду, до 30,6 рияла. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 3,3%.

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Версия на английском языке Saudi Arabia considers $10 bln Aramco share sale

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