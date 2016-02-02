​Саудовская Аравия готовится заимствовать на внешнем рынке

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия для покрытия дефицита бюджета в 87 млрд. долларов готовится впервые занять на международном рынке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Financial Times.

Аналитики считают, что на первом этапе объем долгового размещения Эр-Рияда может составить 5 млрд. долларов.

Газета сообщает, что Саудовская Аравия, крупнейший нефтедобытчик в ОПЕК, испытывает значительные сложности с балансировкой бюджета из-за падения цен на нефть, от продажи которой казна королевства получает 73% доходов. В этих условиях Эр-Рияд, до этого финансировавший свои расходы за счет ограниченного заимствования и использования накопленных финансовых резервов, не только пошел на резкое сокращение государственных расходов, но и приготовился впервые в истории занять на международном долговом рынке. Международные банки уже включились в борьбу за право стать андеррайтерами сделки. По ее итогам может возникнуть новый бенчмарк на долговом рынке Ближнего Востока, считают эксперты.

В прошлом году власти королевства впервые с 2007 года выпустили номинированные в риалах облигации на внутреннем рынке - местные банки приобрели бонды на общую сумму 15 млрд. риалов (4 млрд. долларов). По оценкам саудовских чиновников, дефицит бюджета королевства, который к концу 2014 года составил лишь 44 млрд. риалов (11,7 млрд. долларов) или 1,6% от ВВП, может достичь 50% от ВВП к 2020 году. Сейчас валютные резервы королевства равны 640 млрд. долларов и в течение 2015 года они сократились на 97 млрд. долларов или 13,2%.

Отметим, что власти также рассматривают возможность приватизации крупнейшей по объему добычи нефтяной компании в мире Saudi Aramco. В ходе IPO корпорация может быть оценена в 2-3 трлн. долларов, считает аналитик BNP Paribas Эндрю МакФарлан. Таким образом, выручки от продажи даже 5% акций компании хватит для покрытия годового дефицита страны.