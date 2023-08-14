О нас

Саудовская Аравия досрочно выкупила госдолг на рекордные 9,5 млрд долларов

Саудовская Аравия досрочно выкупила госдолг на рекордные 9,5 млрд долларов Национальный центр управления долгом (National Debt Management Center, NDMC) Саудовской Аравии завершил крупнейший в своей истории досрочный выкуп долговых инструментов королевства.
Финансы
14 августа 2023 г. 16:32

Национальный центр управления долгом (National Debt Management Center, NDMC) Саудовской Аравии завершил крупнейший в своей истории досрочный выкуп долговых инструментов королевства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении NDMC.

Центр выкупил обязательства с погашением в 2024-2026 годах на сумму свыше 35,7 млрд риялов (9,5 млрд долларов) и вместе с тем анонсировал выпуск исламских облигаций (сукук) на сумму около 35,9 млрд риялов.

Новая инициатива продолжает усилия NDMC по укреплению внутреннего рынка и адаптации к изменению рыночной конъюнктуры, которое позитивно отразилось на объеме торгов на вторичном рынке. Кроме того, она согласуется с другими мерами по укреплению публичных финансов в средне- и долгосрочной перспективе.

Выпуск новых бумаг будет разделен на четыре транша: первый - примерно на 7,5 млрд риялов с погашением в 2031 году, второй - на 14,5 млрд риялов с погашением в 2032 году, третий - на 10,8 млрд риялов с погашением в 2023 году и четвертый - на 3,2 млрд риялов с погашением в 2038 году.

Совместными ведущими менеджерами размещения назначены HSBC Saudi Arabia, AlRajhi Capital, SNB Capital и AlJazira Capital.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
14 августа 2023 г. 14:50
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53
Мать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
ФотоМать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
10 августа 2023 г. 16:56
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
10 августа 2023 г. 10:46
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
9 августа 2023 г. 13:14
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
9 августа 2023 г. 12:00
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
9 августа 2023 г. 10:43
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
7 августа 2023 г. 16:13
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi