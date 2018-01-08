Saudi Aramco выбрала андеррайтеров для IPO

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Saudi Aramco выбрала андеррайтеров для первичного публичного размещения акций (IPO).

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, для этой роли выбраны американские банки Goldman Sachs и Citigroup.

В IPO компании также примут участие JPMorgan, HSBC и Morgan Stanley. Процесс предоставления им полномочий на андеррайтерские услуги будет завершен на этой неделе. Ожидается, что число банков-участников увеличится.

В январе 2016 года Saudi Aramco заявила о планах выйти на фондовый рынок (первичное размещение 5% акций, пакет оценивается в 2 трлн долларов). Аналитики прогнозируют доход от IPO в размере 100 млрд долларов. Ожидается, что IPO будет осуществлено в 2018 году.