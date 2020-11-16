Saudi Aramco возвращается на долговой рынок

Эмитенты стран Персидского залива стремятся стабилизировать свои финансы, пострадавшие от более слабых цен на нефть и коронавирусного кризиса

Saudi Aramco привлекла ряд крупных банков для многотраншевого выпуска облигаций, номинированных в долларах США. Это связано с тем, что крупнейшая в мире нефтяная компания ищет деньги на фоне низких цен на нефть.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, эмитенты стран Персидского залива не проявляют никаких признаков замедления активности на международных долговых рынках, поскольку они стремятся стабилизировать свои финансы, пострадавшие от более слабых цен на нефть и коронавирусного кризиса. В этом году выдачи в регион превысили 100 млрд долларов США, превысив рекорд 2019 года.

Банки Goldman Sachs, Citi, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и NCB Capital были наняты компанией Saudi Aramco для организации телефонных переговоров с инвесторами, которые начались 16 ноября, говорится в заявлении Aramco. Кроме того, в сделке участвуют BNP Paribas, BOC International, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale, следует из документа по сделке, выпущенного одним из названных банков.

Саудовский нефтяной гигант, который дебютировал на международных долговых рынках в прошлом году, получив 12 млрд долларов США, не уточнил размер последнего предложенного выпуска. В документе говорится, что он предусматривает эталонное многотраншевое предложение, состоящее из траншей на 3, 5, 10, 30 и/или 50 лет, в зависимости от рыночных условий. Ориентировочные облигации обычно составляют не менее 500 млн долларов США на транш.

«Условия благоприятные», — сказал банкир по долговым обязательствам по поводу сделки, сославшись на выпуск исламских облигаций на сумму 1 млрд долларов США на прошлой неделе от Исламского банка Дубая.

Aramco нужны денежные средства, чтобы выплатить 37,5 млрд долларов США дивидендов за вторую половину 2020 года и профинансировать приобретение 70% Saudi Basic Industries (SABIC) за 69,1 млрд долларов США, оплачиваемое в рассрочку до 2028 года. В этом году компания привлекла заем в размере 10 млрд долларов США.

Рейтинговое агентство Fitch на прошлой неделе изменило прогноз по Aramco со "стабильного" на "негативный" на следующий день после аналогичных действий в отношении суверенного государства Саудовской Аравии, которому принадлежит контрольный пакет акций нефтяного гиганта. Государственные финансы королевства сильно зависят от углеводородной отрасли.

«Это отражает влияние государства на компанию посредством стратегического управления, налогообложения и дивидендов, а также регулирования уровня добычи в соответствии с обязательствами ОПЕК», - заявило Fitch.

По данным Refinitiv, 16 ноября выпущенные облигации Aramco, номинированные в долларах США, со сроком погашения в 2029 году торговались на уровне 2,05%, что немного выше доходности, чем у саудовских государственных бумаг с аналогичным сроком погашения.

Проспект облигаций, рассмотренный Reuters, подробно описывает риски для инвесторов, включая вирус COVID-19 и решения правительства Саудовской Аравии в отношении добычи нефти и резервных мощностей.

«Затраты Saudi Aramco на соблюдение таких решений могут не принести максимальной прибыли для компании», — говорится в проспекте эмиссии со ссылкой на возможные ограничения на добычу нефти.

Отметим, что чистая прибыль Saudi Aramco упала на 44,6% в III квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за падения спроса на нефть и обвала цен, вызванного глобальной пандемией коронавируса.