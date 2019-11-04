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Saudi Aramco разместит акции на саудовской бирже Tadawul

Saudi Aramco проведет первичное размещение акций на саудовской бирже

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco проведет первичное размещение акций на саудовской бирже Tadawul, купить акции смогут и частные инвесторы, это разрешено всем саудовским подданным, подданным других стран Персидского залива и отдельным иностранцам — резидентам королевства.

Как передает Report со ссылкой на Banki.ru, об этом сообщила компания на своем сайте.

«Размещение акций будет на бирже, которая является главной биржей в Саудовской Аравии», — сообщила компания. 

Все подданные Саудовской Аравии, подданные Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и некоторые иностранцы, проживающие в Саудовской Аравии, имеют право купить акции либо через банковский счет, либо через инвестиционный портфель в одном из банков — участников IPO», — говорится в сообщении компании.

Ранее саудовское ведомство по управлению капиталом заявило, что выдало разрешение компании на проведение первичного размещения ее акций на рынке, которое должно быть реализовано в течение шести месяцев

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