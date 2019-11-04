Saudi Aramco разместит акции на саудовской бирже Tadawul

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco проведет первичное размещение акций на саудовской бирже Tadawul, купить акции смогут и частные инвесторы, это разрешено всем саудовским подданным, подданным других стран Персидского залива и отдельным иностранцам — резидентам королевства.

Как передает Report со ссылкой на Banki.ru, об этом сообщила компания на своем сайте.

«Размещение акций будет на бирже, которая является главной биржей в Саудовской Аравии», — сообщила компания.

Все подданные Саудовской Аравии, подданные Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и некоторые иностранцы, проживающие в Саудовской Аравии, имеют право купить акции либо через банковский счет, либо через инвестиционный портфель в одном из банков — участников IPO», — говорится в сообщении компании.

Ранее саудовское ведомство по управлению капиталом заявило, что выдало разрешение компании на проведение первичного размещения ее акций на рынке, которое должно быть реализовано в течение шести месяцев