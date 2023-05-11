Saudi Aramco отложит проведение IPO нефтетрейдингового подразделения

Саудовская госкомпания Saudi Aramco откладывает проведение IPO нефтетрейдингового подразделения, которое могло стать одним из крупнейших в мире в этом году.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco откладывает проведение IPO нефтетрейдингового подразделения, которое могло стать одним из крупнейших в мире в этом году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Bloomberg.

Информированные источники сообщили о том, что в последние месяцы компания существенно замедлила подготовку к размещению акций Aramco Trading Co. в Эр-Рияде. Вероятно, проведение IPO может быть отложено до 2024 года, если ситуация на рынке не улучшится.

Изначально Aramco планировала разместить акции подразделения на открытом рынке в конце 2022 - начале 2023 года, рассчитывая, что оно будет оценено более чем 30 млрд долларов. Однако теперь она считает, что провести крупное IPO на бирже Эр-Рияда в данный момент будет сложно, говорят источники.

Кроме того, по их словам, саудовская госкомпания хочет дать себе больше времени на завершение интеграции этого подразделения с трейдинговой "дочкой" американской нефтеперерабатывающей компании Motiva Enterprises LLC (принадлежит Aramco) до проведения IPO.

Aramco Trading, созданная в 2011 году, торгует широким кругом энергоносителей - от нефти до дизельного топлива и СПГ. В прошлом году компания заявляла, что рассчитывает увеличить объемы торговли до 6 млн баррелей в сутки к 2023 году.