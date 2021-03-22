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Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ

Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ Международный банк реконструкции и развития имеет опыт в восстановлении территорий
Финансы
22 марта 2021 г. 18:24
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ

Всемирный банк (ВБ) имеет долгосрочное партнерство с Азербайджаном в различных областях, и, если правительство Азербайджана пожелает, Международный банк реконструкции и развития (МБРР входит в группу ВБ) будет рад оказать поддержку в восстановлении освобожденных земель.

Об этом в интервью Report сказала менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл.

“В банк, который я представляю, входят отдельные финансовые учреждения, одним из которых является Международный банк реконструкции и развития. МБРР также имеет опыт в восстановлении территорий. Могу напомнить, что после Второй мировой войны МБРР финансировал работы по реконструкции в Европе. Таким образом, можно сказать, что поддержка стран в проведении работ по реконструкции и восстановлению после конфликта у нас в крови.

Одной из причин этого является наше присутствие в глобальном масштабе. Наша основная задача - помочь в постконфликтной реконструкции и избежать потенциальных рисков вступления стран в конфликт. Также мы имеем глобальный опыт проведения восстановительных работ после конфликта.

Правда в зависимости от того, какие потребности в восстановлении имеются у правительства, мы ему помогаем”, - сказала С.Майкл.

Напомним, что Азербайджан сотрудничает со Всемирным банком с 1992 года. За этот период банк выделил около 4 млрд долларов США на реализацию более чем 50 проектов.

Азербайджан имеет 0,13%-ную долю в МБРР и приобрел 2 371 акцию. За подписку на эти акции правительство Азербайджана выплатило 286 млн долларов США. При этом номинальная стоимость каждой акции составляет около 120 625 долларов США. Правительство готовится приобрести еще 505 акций в соответствии со своей долей стоимостью в 60,915 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: Qarabağın bərpasında iştirak etməyə şad olarıq - EKSKLÜZİV

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