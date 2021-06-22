Сара Майкл: Экономика Азербайджана вернется к допандемическому уровню в 2022 году

Темпы роста ВВП в этом году ожидаются на уровне 3%, а в 2022 году – 4%

Азербайджанская экономика может вернуться на допандемический уровень во второй половине 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщила глава бакинского представительства Всемирного банка (ВБ) Сара Майкл (Sarah Michael).

«Экономисты ВБ прогнозируют постепенное восстановление экономики и согласно нынешним прогнозам, темпы роста ВВП в этом году ожидаются на уровне 3%, а в 2022 году – 4%. Однако фактические темпы роста могут опережать наши прогнозы, что возможно в связи с высокими темпами вакцинации в стране, а также темпами роста государственных расходов и инвестиций в восстановление освобожденных от оккупации территорий», - сказала С.Майкл.

По ее мнению, восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, а именно реинтеграция этих районов в экономику страны внесет свой вклад в восстановление и увеличение темпов роста экономики.

«Это также скажется на потенциале региона, поскольку с открытием коммуникаций, транспортных маршрутов, и в целом со снятием блокады будет дан серьезный толчок региональному развитию. К примеру, прямое транспортное сообщение между Азербайджаном и Турцией, а также с другими странами позволит значительно повысить перспективы превращения Азербайджана в логистический хаб», - отметила глава представительства.

Отметим, что правительство Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%, а в 2022 году – 4,8%. Спад ВВП Азербайджана в 2020 году в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%.