В России начинаются торги акциями BMW и еще четырех немецких компаний

Суммарная рыночная капитализация всех пяти компаний составляет 123,98 млрд евро

Санкт-Петербургская биржа (СПБ) с пятницы, 21 августа, запустит торги акциями пяти немецких эмитентов, в числе которых концерн BMW.

Как передает Report со ссылкой на сайт СПБ, также стартуют торги акций Infineon Technologies, MERCK, Henkel и Carl Zeiss Meditec. Суммарная рыночная капитализация всех пяти компаний составляет 123,98 млрд евро.

«На первоначальном этапе, в течение ближайших двух месяцев, планируется добавить на торги еще 47 акций немецких компаний. Организованные торги и расчеты по сделкам будут осуществляться в евро на второй день (Т+2)»,— говорится в пресс-релизе СПБ. Время проведения торгов для ценных бумаг эмитентов из ФРГ приводится на сайте биржи.

Напомним, что Санкт-Петербургская биржа запустила торги акциями европейских эмитентов с LSE в феврале 2020 года. В июле СПБ допустила к торгам акции 52 германских компаний. Планировалось, что торги начнутся в августе.